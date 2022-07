Peseiro: "Não acredito que Schmidt vá jogar os primeiros jogos como nos Países Baixos"

José Peseiro acredita que o Roger Schmidt, novo treinador do Benfica, vai entrar com calma no campeonato e não com tanta veia ofensiva como mostrou no PSV Eindhoven, nos Países Baixos.

Em entrevista a Bola Branca, o atual selecionador da Nigéria, que em Portugal orientou clubes como Sporting, FC Porto e Sporting de Braga, acredita que Roger Schmidt vai colocar as águias a jogarem um "futebol entusiasmante".

"Creio que vai criar objetivos a curto e a médio prazo para estar onde quer, com um futebol entusiasmante, mas mantendo mais equilíbrio e estabilidade, não sendo tão ofensivo até estabelecer uma determinada organização, porque o mais complicado é treinar e consolidar uma equipa ofensiva, porque é mais complexo, porque tem a bola, porque tem de arranjar espaço, a relação com bola é muito mais complicada de treinar, é muito mais difícil do que a relação dos jogadores sem bola", começa por dizer.