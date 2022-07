Oficial. Seferovic no Galatasaray por empréstimo do Benfica

O Galatasaray oficializou, esta terça-feira, ter chegado a acordo com o Benfica para o empréstimo de Haris Seferovic até ao final da época.

O clube português também confirmou o negócio, em comunicado.

O próprio treinador do clube turco já tinha adiantado que esperava pela chegada do ponta de lança internacional suíço, de 30 anos. Agora, surge a oficialização, com confirmação da existência de opção de compra. De acordo com a imprensa turca, é de 3,5 milhões de euros.

Seferovic estava no Benfica desde 2017/18, quando chegou do Eintracht Frankfurt, da Alemanha, a custo zero. Em cinco épocas na Luz, amealhou 74 golos e 24 assistências em 187 jogos e, em 2018/19, foi o melhor marcador do campeonato. Na temporada passada, aquela em que menos jogou, somou cinco golos e três assistências em 15 encontros.

O avançado suíço venceu um campeonato e duas Supertaças ao serviço do Benfica. Um total de três títulos conquistados, todos até 2019.