O Galatasaray oficializou, esta terça-feira, princípio de acordo com o Benfica para o empréstimo de Haris Seferovic até ao final da época.

O próprio treinador do clube turco já tinha adiantado que esperava pela chegada do ponta de lança internacional suíço, de 30 anos. Agora, surge a oficialização, com confirmação da existência de opção de compra. De acordo com a imprensa turca, é de 3,5 milhões de euros.

(em atualização)