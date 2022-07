Midtjylland ou AEK Larnaca? Benfica "vai encarar adversário com seriedade e rigor"

O Benfica vai encarar o adversário da Liga dos Campeões "com toda a seriedade e rigor", quer seja o Midtjylland ou o AEK Larnaca.

"O Benfica vai ter de encarar o adversário com toda a seriedade e rigor. Ainda não se sabe qual será, mas qualquer uma destas duas equipas terá o maior mérito contra o Benfica. A nossa equipa está focada para este primeiro jogo e aguardamos o adversário, que vai receber o nosso maior respeito", disse Simão Sabrosa, diretor de relações internacionais do clube.

Simão considera que "está à vista de todos que o plantel está a trabalhar muito bem e a assimilar com qualidade as ideias do treinador, como se tem visto na pré-temporada".

O diretor encarnado deixou um agradecimento aos adeptos pelo apoio na pré-temporada.

"Tem havido essa união entre plantel e adeptos, que faz toda a diferença. Mais uma vez agradecer esse apoio e que dure muito tempo. É sinal que o plantel vai continuar a trabalhar bem e a dar alegrias aos nossos adeptos", termina.

Midtjylland, da Dinamarca, e AEK Larnaca, do Chipre, defrontam-se nos dias 19 e 26 de julho, pelo que apenas nesse dia é que as águias terão certeza do adversário.

O Benfica recebe Midtjylland ou AEK Larnaca no dia 2 de agosto, na primeira mão, e desloca-se à Dinamarca ou Chipre uma semana depois, no dia 9. Pelo meio, arranca o campeonato, também no Estádio da Luz, frente ao Arouca.