Benfica defronta Midtjylland ou AEK Larnaca na Liga dos Campeões

O Benfica vai defrontar o vencedor da eliminatória Midtjylland ou AEK Larnaca na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

As águias evitaram o Mónaco no sorteio, que seria o adversário mais complicado no sorteio.

Midtjylland, da Dinamarca, e AEK Larnaca, do Chipre, defrontam-se nos dias 19 e 26 de julho, pelo que apenas nesse dia é que as águias terão certeza do adversário.

O Benfica recebe Midtjylland ou AEK Larnaca no dia 2 de agosto, na primeira mão, e desloca-se à Dinamarca ou Chipre uma semana depois, no dia 9. Pelo meio, arranca o campeonato, também no Estádio da Luz, frente ao Arouca.