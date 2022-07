Benfica goleia o Fulham por 5-1 e conquista a Algarve Cup

Mais um jogo de preparação, mais uma vitória - desta vez com direito a troféu. O Benfica venceu este domingo por 5-1 o Fulham, de Inglaterra, e conquistou a Algarve Cup, depois da vitória frente aos franceses do Nice na sexta-feira.

Num onze quase igual ao do último encontro, as "águias" alinharam com Odysseas Vlachodimos na baliza e o argentino Enzo Fernandez voltou a ser opção. A primeira parte foi dominadora e o golo chegou cedo: Rafa Silva, aos quatro minutos, abriu a contagem.

Antes do intervalo, o Benfica dilatou a vantagem com dois golos de Gonçalo Ramos, primeiros através de um canto de João Mário, aos 21 minutos, depois após passe de Rafa Silva, aos 29.

Na segunda parte e com equipa remodelada, a superioridade na partida manteve-se. Aos 57 minutos, Yaremchuk marcou o 4-0, enquanto os ingleses reduziram através de Mitrovic, quatro minutos depois.

O último golo da partida foi apontado por Henrique Araújo, aos 64 minutos, após assistência do jovem Diego Moreira.

Esta é a terceira vitória em três jogos dos encarnados nesta pré-época, depois de triunfos frente ao Nice e ao Reading. O próximo jogo das "águias" é a 22 de julho, frente ao Girona, mas antes, já esta segunda-feira, ficam a conhecer quem vão defrontar na pré-eliminatória da Liga dos Campeões.