Mesmo que não seja titular, assinar pelo PSG "nunca seria mau" para Gonçalo Ramos

Assinar pelo Paris Saint-Germain "nunca será uma má opção" para qualquer jogador, mesmo que some poucos minutos. A opinião é de Vasco Paciência, antigo colega de equipa de Gonçalo Ramos, que tem sido associado ao PSG.

O avançado de 21 anos marcou oito golos em 46 jogos na temporada passada. Tem contrato até 2024 e uma cláusula de rescisão avaliada em 120 milhões de euros.

Em declarações à Renascença, o filho de Domingos Paciência acredita que o avançado pode afirmar-se no PSG.

"Sair para o PSG nunca será uma má opção para nenhum jogador, quer jogue ou não. É um clube de topo mundial, muito maior do que o Benfica, será sempre positivo para o Gonçalo Ramos. Agora, em termos de jogar com regularidade como estaria a jogar no Benfica, é um ponto negativo. Chegando lá, téra de trabalhar, mas acho que as características dele podem ser muito boas para o PSG", atira.

Vasco Paciência, que jogou com Ramos no Benfica, descreve o atual avançado das águias:"É muito combativo e trabalhador. Os treinadores gostam desse tipo de jogadores. Se não fosse primeira opção, acredito que iria conquistar a posição pela personalidade que tem".