Enzo Fernández chegou, estreou-se e já só pensa na Champions

Enzo Fernández, novo médio do Benfica, foi titular no amigável frente ao Nice, no dia seguinte a ter assinado contrato pelas águias. O argentino está satisfeito pelos primeiros minutos de águia ao peito e coloca o foco na Liga dos Campeões.

"Hoje pude jogar 45 minutos, senti-me muito bem, agora é trabalhar para a Liga dos Campeões, que é o nosso grande foco. Cheguei há pouco tempo, estou a assimilar tudo o que me dizem da melhor maneira. Estou muito feliz pela forma como me receberam", disse, à imprensa, no fim do jogo.

Apesar da expectativa em torno da sua contratação, Enzo Fernández não dá a titularidade como garantida.

"Não esperava ser titular, há muita qualidade. Estamos todos a trabalhar, a preparar a Champions e quem estiver melhor jogará", termina.