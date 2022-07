Benfica acerta empréstimo de Seferovic ao Galatasaray

Benfica e Galatasaray chegaram a acordo para o empréstimo de Haris Seferovic ao clube turco, segundo o portal "TRT Spor", da Turquia.

O ponta de lança internacional suíço, de 30 anos, rumará a Budapeste até ao final da época, com opção de compra de 3,5 milhões de euros.

O Galatasaray pagará dois milhões anuais de salário a Seferovic.

No início de julho, o jornal turco "fotoMaç" deu conta de que o Benfica teria oferecido Seferovic, Pizzi e André Almeida ao Galatasaray, por não entrarem nas contas de Roger Schmidt para a nova temporada.

Seferovic está no Benfica desde 2017/18, quando chegou do Eintracht Frankfurt, da Alemanha, a custo zero. Em cinco épocas na Luz, amealhou 74 golos e 24 assistências em 187 jogos e, em 2018/19, foi o melhor marcador do campeonato. Na temporada passada, aquela em que menos jogou, somou cinco golos e três assistências em 15 encontros.

Ao serviço do Benfica, o avançado suíço venceu um campeonato e duas Supertaças Cândido de Oliveira. Três títulos conquistados até 2019.

Os turcos também estariam interessados em Florentino Luís. No entanto, o futuro do médio-defensivo, de 22 anos, é ainda incerto: tem feito a pré-época com a equipa e foi titular no primeiro jogo de preparação.