"Está na hora" de Ricardo Horta dar o salto na carreira

Está na hora de Ricardo Horta dar o salto para um clube que ganhe títulos.



A opinião é de Zequinha, antigo companheiro de equipa do capitão do Braga, que considera o avançado um jogador de grande qualidade.

"Um jogador quando é apontado a um clube maior, quer sempre o patamar superior, lutar por títulos, que é o que fica da carreira. O Braga é um grande clube, mas geralmente não luta pelo título. Acho que está na altura de dar o salto maior na carreira", começa por dizer, a Bola Branca.

Zequinha acredita que o prolongar das negociações e a indefinição no futuro mexe "com a mente" de um jogador.

"Ouvir o nome falado tantas vezes acho que mexe com qualquer jogador. Quando temos o nome associado a um clube maior todos os dias, com respeito pelo Braga, claro que mexe sempre com a mente de um jogador. A ansiedade é normal, apesar de ele ser tranquilo. Ligamos a televisão, abrimos os jornais e vemos o nosso nome sempre associado mexe com o psicológico", atira.

O avançado acredita que "é altura de decisões" para o futuro de Ricardo Horta. "Acho que ele quer que isto fique resolvido o mais rapidamente possível para saber o seu futuro e os seus objetivos".

Porto, Benfica ou até Sporting. Zequinha acredita que Horta tem capacidade para vingar em qualquer um dos três grandes.

"Às vezes somos associados a mais do que um clube. Está a ser associado Benfica e Porto, mas até pode ir parar ao Sporting, digamos. O futebol é imprevisível, nunca sabemos o que pode acontecer. A nossa vida muda em segundos", atira.

O que é certa para Zequinha é que Ricardo Horta já deveria ter dado o "salto" há mais tempo: "Já deveria ter sido valorizado para um patamar superior há algum tempo. Vai singrar. Qualquer treinador gosta de ter um jogador como ele. É disciplinado taticamente, muito forte no um para um, no passe e na finalização. É difícil encontrar jogadores objetivos como ele".