Benfica oficializa contratação de Enzo Fernández

O Benfica oficializou a contratação do médio Enzo Fernández, que assina um contrato válido por cinco temporadas.

O argentino de 21 anos fica blindado com uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros.

O médio chegou a Lisboa na quarta-feira, proveniente do River Plate. No dia 23 de junho, o Benfica oficializou ter chegado a um princípio de acordo para a contratação de Enzo Fernández.

O negócio diz respeito a 75% do passe do médio argentino e tem um custo inicial de 10 milhões, sendo que pode ter um valor adicional de mais oito milhões de euros. No total, o Benfica poderá pagar 18 milhões de euros por Enzo Fernández, de 21 anos, internacional sub-20 pela Argentina.

Enzo Fernández deve agora juntar-se ao plantel do Benfica no estágio no Algarve.

À chegada ao aeroporto, Enzo Fernández já tinha definido os objetivos para a carreira nas águias.

"Estou muito feliz por representar o Benfica, é um clube com muito prestígio. Estou muito contente por estar aqui. O meu objetivo é triunfar, ser campeão. Crescer no dia a dia, ajudar os meus companheiros. Aproveito também para cumprimentar também os meus companheiros e a equipa técnica", disse.