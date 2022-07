Rui Costa diz que Benfica não recebeu propostas por Grimaldo

O presidente do Benfica, Rui Costa, garantiu, esta terça-feira, que não recebeu quaisquer propostas por Álex Grimaldo.

O lateral-esquerdo espanhol está na calha para deixar a Luz, ao fim de seis anos e meio, e tem sido apontado ao Arsenal. Rui Costa vai falar com Grimaldo, contudo, garante que não lhe chegaram propostas.

"Vou falar agora com ele [Grimaldo]. Está como todos os outros os outros jogadores, a trabalhar. A mim não me chegou nada [de propostas]", salienta o líder encarnado, em declarações aos jornalistas, à chegada a St. George's Park, em Inglaterra, onde a equipa do Benfica estagia.

Reduzir a lista de 38 jogadores

Questionado sobre o mercado, Rui Costa assume que "o plantel não está fechado". Roger Schmidt levou 38 jogadores para o estágio em Inglaterra, mas o Benfica não pretende ter um plantel tão grande.

"Não estamos com 38 jogadores porque não sabemos o que fazer com eles. Roger Schmidt quis ver os jogadores à disposição. Nestes 38 estão cinco guarda-redes e jovens que este ano estão destinados à equipa B. O plantel não está terminado, mas estou muito satisfeito", assume.

Roger Schmidt também está satisfeito, realça Rui Costa: "As coisas estão a correr bem, tenho estado em contacto todos os dias com a equipa técnica. Eles estão satisfeito, por isso eu também estou satisfeito."

O Benfica continuará em estágio em Inglaterra até quinta-feira.