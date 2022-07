Rui Costa desvaloriza interesse do Porto em Ricardo Horta. "Temos vários alvos"

Rui Costa desvaloriza o alegado interesse do FC Porto em desviar Ricardo Horta, avançado do Sporting de Braga, do Benfica.

Em declarações aos jornalistas, esta terça-feira, à chegada a St. George's Park, onde a equipa estagia, o presidente encarnado salienta que o Benfica "tem mais alguns alvos" no mercado de transferências.

"Também não vamos ficar com 38 jogadores no plantel, como percebem. Há gente que ainda vai sair e gente que ainda vai entrar. Independente dos nomes, temos vários alvos e estamos a tratar de tudo com cabeça. Sabemos o que estamos a fazer", sublinha o líder do Benfica.

De acordo com o jornal "A Bola", o FC Porto está interessado em aproveitar o impasse nas negociações entre Sporting de Braga e Benfica, cujo interesse em Ricardo Horta é público, para desviar o avançado internacional português, de 27 anos, para o Dragão.