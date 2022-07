Rodrigo Pinho e Musa integrados no treino do Benfica

Rodrigo Pinho e Petar Musa são as principais novidades do treino do Benfica desta terça-feira, em St. George's Park, em Inglaterra.

Os dois pontas de lança treinaram às ordens de Roger Schmidt, depois de terem falhado as duas sessões anteriores devido a problemas físicos.

Por outro lado, João Victor e Diego Moreira ficaram de fora. O central brasileiro, reforço de verão, recupera da lesão sofrida no último jogo pelo Corinthians; o avançado está com um problema gastrointestinal.

O Benfica cumpre estágio em solo inglês até quinta-feira. Roger Schmidt levou 38 jogadores, incluindo os reforços de verão já oficializados.