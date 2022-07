Florentino usa experiência acumulada para tentar convencer Roger Schmidt

Florentino Luís conta com as experiências em França (Mónaco) e Espanha (Getafe) como argumentos para segurar um lugar no Benfica.

Em declarações aos jornalistas, à margem de um treino de pré-época, em St. George's Park, em Inglaterra, o médio-defensivo português, de 22 anos, admite que participar nos trabalhos "tem sido um bom regresso a casa".

"É sempre bom estar no Benfica. Tenho aproveitado cada treino para evoluir e captar bem as ideias do mister. (...) Estas experiências em França e Espanha fizeram-me me crescer. É sempre bom ir para fora, são campeonatos diferentes, as adversidades são diferentes, como jogador crescemos de forma diferente. O que vou tentar fazer é usar a experiência que adquiri fora para ajudar a equipa", salienta, esta terça-feira.



Florentino tenta convencer Roger Schmidt a mantê-lo no plantel do Benfica, depois de dois empréstimos consecutivos. No entanto, sabe que não depende só de si: "É uma questão que não me cabe a mim."

O Benfica levou 38 jogadores - incluindo os reforços Alexander Bah, Mihailo Ristic, João Victor, David Neres e Petar Musa - para o estágio em Inglaterra, que se estende até quinta-feira, 14 de julho.