Enzo Fernández diz que Benfica é "trampolim para um clube ainda maior"

Enzo Fernández vê o Benfica como uma porta de entrada na Europa e, a médio prazo, um trampolim para um dos maiores clubes do mundo.

Em declarações no aeroporto, à partida para Lisboa, o médio argentino, de 21 anos, revelou como o convenceram a rumar ao Benfica.

"O Benfica deu-me a oportunidade agora. Creio que é uma boa oportunidade e quero aproveitá-la. Vou demonstrar todo o meu potencial na Europa, da mesma forma que fiz no River [Plate]. Quando o Benfica me contactou, sabia que esta era uma porta grande para a Europa que me iam abrir. Disseram-me que é um trampolim para continuar a crescer num clube ainda maior", explicou o jogador aos jornalistas.

Enzo quer "aproveitar ao máximo" a oportunidade que o Benfica, "um clube muito importante", lhe dá de jogar na Europa, algo com que diz ser um sonho. O médio também está entusiasmado com os adeptos.

"Estão um pouco loucos. Mandam-me mensagens o tempo todo. Queriam-me muito. Estou ansioso por chegar e para que me recebam."

Condições do negócio

Enzo Fernández fez duas épocas no River Plate, clube em que foi formado. Em 2022, levava 10 golos e sete assistências em 28 jogos.

O médio espera regressar para a "desforra" de um ano em que foi eliminado nos quartos de final da Copa Libertadores.

"Estive ligado a este clube durante 16 anos. Aprendi muitas coisas e levo daqui muito carinho e momentos muito bonitos. Foi duro perder com o Vélez, mas sei que voltarei para ganhar a Libertadores", declarou.

No dia 23 de junho, o Benfica oficializou ter chegado a um princípio de acordo com o River Plate para a contratação de Enzo Fernández.

O negócio diz respeito a 75% do passe do médio argentino e tem um custo inicial de 10 milhões, sendo que pode ter um valor adicional de mais oito milhões de euros. No total, o Benfica poderá pagar 18 milhões de euros por Enzo Fernández, de 21 anos, internacional sub-20 pela Argentina.