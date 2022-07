David Neres quer brilhar no Benfica, mas recusa estatuto de estrela

David Neres recusa o estatuto de estrela da companhia no Benfica. O extremo brasileiro, contratado ao Shakhtar Donetsk, promete, sim, "garra, dedicação a vontade de vencer".

"Não, claro que não [vim para ser a estrela]. Temos muitos jogadores de qualidade. Creio que não temos uma estrela, mas um grupo muito forte", responde aos jornalistas, em Inglaterra, onde o Benfica realiza o estágio de pré-temporada.



Neres, que é uma das caras novas do plantel de Roger Schmidt, revela, ainda, que a adaptação está a correr bem. Nesta fase, importante é "assimilar as novas ideias do treinador".

O processo está a correr bem, garante, e a equipa "está pronta" para a atacar o primeiro objetivo da época, que passa por "entrar na fase de grupos da Liga dos Campeões". O Benfica começa a jogar a 3.ª pré-eliminatória da competição no início de agosto e para chegar à fase de grupos tem, ainda, de passar a ronda do "play-off".

David Neres, de 25 anos, está sem competir desde dezembro de 2021, altura em que trocou o Ajax pelo Shakhtar. Não chegou a jogar pelos ucranianos, devido à invasão russa daquele território.