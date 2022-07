A caminho do Benfica, Enzo Fernández despede-se do River Plate

Enzo Fernández, novo reforço do Benfica, despediu-se do River Plate, no dia em que se prepara para viajar para Lisboa para assinar contrato com as águias.

Depois da eliminação da Copa Libertadores, o River Plate libertou o médio de 20 anos para que assine contrato pelo Benfica e integre a pré-época das águias. No momento do adeus, despediu-se dos adeptos nas redes sociais.

"Desde que comecei a jogar sabia que cores queria usar. Cumpri o meu sonho de infância, jogar, gritar golos e ser campeão. É hora de despedir-me. Levarei estes momentos comigo. obrigado e até breve", disse, num vídeo emocional com os melhores momentos com a camisola do River.

Enzo Fernández fez duas épocas no River Plate, clube onde foi formado. Esta época, levava 10 golos e sete assistências em 28 jogos disputados.

No dia 23 de junho, o Benfica oficializou ter chegado a um princípio de acordo com o River Plate para a contratação de Enzo Fernández.

O negócio diz respeito a 75% do passe do médio argentino e tem um custo inicial de 10 milhões, sendo que pode ter um valor adicional de mais oito milhões de euros. No total, o Benfica poderá pagar 18 milhões de euros por Enzo Fernández, de 21 anos, internacional sub-20 pela Argentina.