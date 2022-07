"É provável que Enzo Fernández vá nos próximos dias", confirma presidente do River Plate

O presidente do River Plate, Jorge Brito, confirma que é "provável" que Enzo Fernández viaje nos próximos dias para Lisboa para integrar a pré-época do Benfica.

Depois da eliminação do clube argentino da Libertadores, as águias esperavam que o médio terminasse a sua caminhada no River Plate e se juntasse ao Benfica. No entanto, a situação não será assim tão fácil.

Rui Pedro Braz, diretor desportivo das águias, viaja este fim de semana para Buenos Aires para desbloquear a situação.

"A transferência do Enzo Fernández estava condicionada a que ficasse para jogar a Libertadores. Combinámos que, assim que deixássemos a prova, o Benfica precisava dele. O Aliendro chegou pela sua saída. Estamos a falar com o Benfica e é provável que ele vá embora nos próximos dias", disse o presidente do River Plate.

No dia 23 de junho, o Benfica oficializou ter chegado a um princípio de acordo com o River Plate para a contratação de Enzo Fernández.

O negócio diz respeito a 75% do passe do médio argentino e tem um custo inicial de 10 milhões, sendo que pode ter um valor adicional de mais oito milhões de euros. No total, o Benfica poderá pagar 18 milhões de euros por Enzo Fernández, de 21 anos, internacional sub-20 pela Argentina.