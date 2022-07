"Sempre foi o Benfica, nada de Porto". João Victor em Lisboa para assinar

João Victor chegou, esta quinta-feira, a Lisboa para se tornar reforço do Benfica, conforme a Renascença adiantara na véspera.

Em declarações aos jornalistas, na chegada ao aeroporto, o central brasileiro, de 23 anos, proveniente do Corinthians, assumiu que rumar ao Benfica é uma "mudança muito boa". Questionado sobre o FC Porto, que também esteve na corrida pela sua contratação, João Victor foi breve.

"Sempre foi o Benfica, nada de Porto", sublinhou o defesa.

"É uma mudança muito boa. Sempre quis vir para o Benfica. É um dos maiores clubes da Europa, o maior clube de Portugal. Estou muito feliz e tenho a certeza que vou fazer uma grande história", acrescentou.

João Victor despediu-se do Corinthians na quarta-feira, depois de garantida a passagem aos quartos de final da Taça Libertadores. Entretanto, o médico do Corinthians assegurou a Bola Branca e a lesão que obrigou o central a ser substituído antes do intervalo do jogo com o Boca Juniors, uma pequena entorse, não é grave, apesar do aparato.

O Benfica conta levar João Victor, desviado do FC Porto, para o estágio que vai realziar em Inglaterra, com partida marcada para sexta-feira.

O Benfica chegou a acordo com o Corinthians para a contratação de João Victor por 10,5 milhões de euros, por 75% do passe. O clube brasileiro fica com 10% de mais-valias de uma transferência futura. O defesa-central vai assinar contrato válido por cinco temporadas, ou seja, até 2027.