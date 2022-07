River Plate diz adeus à Libertadores. Enzo Fernández pode reforçar já o Benfica

Enzo Fernández pode reforçar o Benfica já no mercado de transferências de verão, uma vez que o River Plate foi eliminado nos oitavos de final da Taça Libertadores, na madrugada desta quinta-feira.

Num duelo entre clubes de Buenos Aires, a equipa do futuro médio do Benfica empatou sem golos, em casa, diante do Vélez Sarsfield, na segunda mão. Valeu, assim, a derrota do primeiro jogo, por 1-0, fora.

A eliminação do River Plate liberta Enzo Fernández para rumar já ao Benfica. O médio, que já tem acordo para reforçar os encarnados, revelou que só rumaria à Luz quando o River Plate acabasse a sua campanha na Taça Libertadores, um dos grandes sonhos de carreira do jogador.

No dia 23 de junho, o Benfica oficializou ter chegado a um princípio de acordo com o River Plate para a contratação de Enzo Fernández.

O negócio diz respeito a 75% do passe do médio argentino e tem um custo inicial de 10 milhões, sendo que pode ter um valor adicional de mais oito milhões de euros. No total, o Benfica poderá pagar 18 milhões de euros por Enzo Fernández, de 21 anos, internacional sub-20 pela Argentina.