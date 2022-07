João Victor esperado na quinta-feira em Lisboa para assinar pelo Benfica

João Victor é esperado na quinta-feira em Lisboa, para assinar pelo Benfica, sabe Bola Branca. O defesa-central já se despediu do Corinthians.

O reforço do Benfica disputou na Argentina, em Buenos Aires, na madrugada desta quarta-feira, o último jogo pelo Corinthians, frente ao Boca Juniors. João Victor deixou a comitiva corintiana no hotel, após o apuramento para os quartos de final da Libertadores, e já se encontra acompanhado pelo seu empresário e entregue aos emissários do Benfica, com o diretor desportivo, Rui Pedro Braz, a liderar o processo.

Durante o dia, serão ultimados todos os pormenores relacionados com a transferência do brasileiro para a Luz. A lesão que obrigou João Victor a ser substituído antes do intervalo do jogo com o Boca Juniors não parece ser grave, apesar do aparato. O Benfica conta levar o central, desviado do FC Porto, para o estágio em Inglaterra, com partida marcada para sexta-feira. Só na quinta-feira João Victor deve chegar à capital portuguesa.



O Benfica chegou a acordo com o Corinthians para a contratação de João Victor por 10,5 milhões de euros, por 75% do passe. O clube brasileiro fica com 10% de mais-valias de uma transferência futura. O defesa-central vai assinar contrato válido por cinco temporadas, isto é, até 2027.

Em Buenos Aires, entra em campo, na próxima madrugada, outro reforço do Benfica, Enzo Fernández. A chegada do médio à Luz está dependente do resultado do River Plate: caso passe a eliminatória frente ao Vélez Sarsfield (perdeu na primeira mão, por 1-0), o internacional argentino fica; caso seja eliminado, viaja de imediato para Lisboa. Casos distintos e, ao que apurou Bola Branca, não está previsto que os dois jogadores viagem juntos para integrarem o plantel às ordens de Roger Schmidt.