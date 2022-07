"Se não respeitarem o Benfica, não seremos candidatos a Prémio Fair-Play"

Lourenço Coelho, administrador para o futebol do Benfica, garante que as águias "não serão candidatas" ao Prémio Fair-Play na próxima época, depois do clube ter recebido esse galardão na gala Kick-Off.

Em declarações aos jornalistas no ginal da gala, Lourenço Coelho "não promete títulos", mas muito trabalho.

"Temos de ser muito fortes este ano, contar com o apoio de todos, ser rigorosos internamente e estar atentos externamente. Seremos mais fortes, pois como se viu no domingo temos uma força grande por trás. Não prometemos títulos, mas prometemos trabalho. Queremos muito mais do que o prémio fair-play e se não nos respeitarem seguramente não seremos candidatos a esse prémio", disse.

Mais do que o sorteio do campeonato, que ditou que o Benfica arranca o campeonato, em casa, frente ao Arouca, Lourenço Coelho aponta para a Liga dos Campeões.

"Estamos focados no sorteio de 18 de julho, pois é a primeira participação onde vamos participar. [O calendário da Liga] é indiferente, temos de jogar contra todos. O plantel está a trabalhar com compromisso, paixão, rigor e competência, mas como uma pessoa com responsabilidades no futebol português disse, e bem, que nem sempre é só a competência que que conta", termina.