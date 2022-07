"Ricardo Horta vai acrescentar muito ao futebol do Benfica"

José Mota acredita que Ricardo Horta tem todas as condições para se impor no Benfica de Roger Schmidt. O treinador português, que orientou Horta no Vitória de Setúbal, vê um encaixe perfeito entre o avançado e os encarnados.

"É um jogador que vai acrescentar muito ao Benfica, por tudo aquilo que tem feito nas últimas épocas. Se há uma aquisição que o Benfica não tem dúvidas e que a pode fazer de caras é a de Ricardo Horta. Por todo o trajeto que tem desenvolvido. É um jogador de seleção A, joga pelo Sporting de Braga e com certeza que se vai impor no Benfica, pelas suas características desportivas e humanas. É um jovem com uma grande ambição e vai ser uma mais-valia para o Benfica", considera, em entrevista à Renascença.

Os clubes estão ainda em negociações e Horta, entretanto, já se apresentou no Sporting de Braga para iniciar os trabalhos de pré-temporada. Mota entende que o jogador, de 27 anos, "merece passar para um grande do futebol português".