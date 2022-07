Henrique Araújo foi eleito o melhor jovem jogador do ano da II Liga.

O ponta de lança do Benfica, de 20 anos, apontou 14 golos e seis assistências em 26 jornadas disputadas pela equipa B.

As exibições de Henrique Araújo, que também conquistou a Youth League com os sub-19 do Benfica, valeram-lhe a estreia na equipa principal. Deixou uma promessa para o futuro, com três golos em seis jogos.