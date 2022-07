Darwin Núñez foi eleito o melhor jogador da temporada na I Liga.

O ponta de lança internacional uruguaio, de 23 anos, foi o melhor marcador do campeonato, com 26 golos (e quatro assistências) em 28 jogos ao serviço do Benfica.

Números - refletidos na prestação na Liga dos Campeões - que atraíram o interesse do Liverpool, que pagou 75 milhões de euros ao Benfica para o contratar. O negócio pode chegar aos 100 milhões.