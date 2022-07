Benfica transfere Ebuehi para o Empoli

Benfica e Empoli confirmaram, esta terça-feira, acordo para a transferência de Tyrone Ebuehi. O lateral direito, de 26 anos, deixa o Benfica sem se estrear pela equipa equipa principal. Em quatro anos de contrato, Ebuehi fez sete jogos pela equipa B e outros sete pelos sub-23.

A sua afirmação na Luz ficou condicionada por uma lesão grave sofrida logo após a sua chegada em 2018. Internacional pela Nigéria, Ebuehi tinha dado nas vistas no Den Haag, dos Países Baixos, e assinou, na altura, um contrato de cinco temporadas.

Nas duas últimas épocas foi cedido ao Twente e ao Veneza. Continuará na Serie A, ao serviço do Empoli. O jogador tinha mais um ano de vínculo com o Benfica. Os clubes não esclareceram os valores do acordo.