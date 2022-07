Benfica ultrapassa FC Porto e chega a acordo por João Victor

O Benfica ganhou a corrida ao FC Porto por João Victor. De acordo com o jornal "O Jogo", os encarnados pagam 10,5 milhões de euros por 75% do passe do central brasileiro ao Corinthians, que fica com 10% de mais-valias geradas por uma transferência futura.

O Porto, de acordo com a mesma notícia, oferecia 10 milhões de euros por 100% do passe. O Benfica subiu a oferta e bateu a concorrência. João Victor terá já acordo para assinar um contrato de cinco temporadas.

João Victor, de 23 anos, é reforço para Roger Schmidt, mas ainda vai jogar pelo Corinthians esta semana. O "globesporte" adianta que Vítor Pereira vai levar o central para a Argentina, onde o Corinthians tem jogo na madrugada de quarta-feira, frente ao Boca Juniors. O clube brasileiro tem muitos jogadores lesionados e disputa a 2.ª mão dos oitavos de final da Copa Libertadores, depois do 0-0 da 1.ª mão, em São Paulo.

João Victor tem 27 jogos realizados esta temporada e na época anterior fez 48. Antes de se fixar na equipa principal do Timão, o central passou por Atlético Goianiense e Inter de Limeira.

Com a possibilidade de contratar João Victor gorada, o FC Porto concentra atenções em assegurar David Carmo, do Sporting de Braga.