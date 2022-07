Benfica contrata guarda-redes internacional

O Benfica contratou a guarda-redes internacional Rute Costa para a equipa de futebol feminino.

A ex-jogadora do Famalicão, de 28 anos, assinou até 2024 com as águias.

Em declarações à Btv, Rute Costa considerou que este foi o “passo mais importante” da sua carreira.

“É um sentimento muito especial e o concretizar de um sonho. Sou uma atleta ambiciosa, chegar a este patamar é muito gratificante. É o reconhecer do meu trabalho, estou muito feliz”, acrescentou.

Rute Costa é uma das convocadas da Seleção para o Euro 2022, que vai decorrer em Inglaterra.

Já no sábado, o Benfica confirmou a contratação de Andreia Norton, ex-Sp. Braga.