Andreia Norton reforça Benfica

O Benfica oficializa a contratação de Andreia Norton, ex-Sp. Braga, para a equipa de futebol feminino.

A internacional lusa, de 25 anos, assina com os encarnados até 2025, após duas épocas e meia nas arsenalistas.

Na Luz, Andreia Norton reencontra várias jogadoras com quem já se cruzou no Braga ou na equipa das quinas: Pauleta, Sílvia Rebelo, Jéssica Silva, Carole Costa, Catarina Amado, Lúcia Alves, Andreia Faria ou Kika Nazareth.

Em declarações à Btv, a médio ofensiva promete uma “jogadora trabalhadora, dedicada, que gosta de assumir o jogo e ter a bola”.

“É com muito orgulho que visto a camisola do Benfica, até porque é o clube do meu coração. Estou muito feliz por fazer parte desta equipa”, acrescentou.

Andreia Norton, que também já passou pelos campeonatos alemão, italiano ou espanhol, é o primeiro reforço para o bicampeão nacional para a época 2022/23.