Otamendi na mira do River Plate

Nicolás Otamendi, central do Benfica, está na órbita dos interesses do River Plate, que estará interessado em contratar o defesa a meio da temporada portuguesa.

O defesa de 34 anos tem contrato com as águias por mais uma temporada e o River Plate pensa no jogador para a próxima temporada, depois do Mundial do Qatar. De acordo com a "TNT Sports", o clube já começou a conversar com o agente do jogador para iniciar negociações.

Otamendi chegou ao Benfica em 2020 e cumpriu duas temporadas nas águias, sempre como figura de destaque na defesa.

O internacional argentino conta com passagens pelo Vélez Sarsfield, FC Porto, Atlético Mineiro, Valência e Manchester City.

91 vezes internacional pela Argentina, poderá voltar ao país de origem, 12 anos depois de ter deixado o Vélez, em 2010.