Schmidt. Gotze "poderia ter sido um bom jogador para o Benfica"

Mario Gotze "poderia ter sido um bom jogador para o Benfica", mas optou voltar à Alemanha. Roger Schmidt assumiu a proposta pelo internacional alemão e diz ser um "assunto encerrado".

"Ele foi meu jogador dois anos, levei-o para o PSV. Poderia ter sido um bom jogador para o Benfica, mas a decisão dele foi clara: voltar à Alemanha. Foi a decisão dele, respeitamos, é um assunto encerrado", começou por dizer, em conferência de imprensa.

Sobre Enzo Fernández, novo reforço encarnado, Roger Schmidt espera contar com o jogador o quanto antes.

"Estamos muito felizes pela contratação, é muito talentoso. O melhor seria ele vir o mais cedo possível, mas temos de esperar pelos proximos jogos. Estamos ansiosos por trabalho com ele", disse.

As águias vão pagar 10 milhões de euros pela contratação ao River Plate e ficarão com 75% dos direitos económicos do jogador, num negócio que inclui mais oito milhões de euros em variáveis.



Em relação ao futuro de Weigl, Schmidt não garante com total certeza a continuidade do médio: "É experiente, já o conhecia da Bundesliga. Estou ansioso para trabalhar com ele e ter mais informação, mas é sempre uma decisão do jogador se fica ou não. Vamos ver o que acontece", termina.