Roger Schmidt quer mudar o rumo do Benfica. "O passado fica no passado"

À chegada a Lisboa, Schmidt afirmou que "quem gosta de futebol, gosta do Benfica". O alemão explicou a afirmação: "Há clubes com história, tradição, grandes jogadores e muitos títulos. Eu estive longe, sou alemão, mas o Benfica é um destes clubes".

Para Schmidt, as águias não partem atrás de Porto e Sporting. " Para mim o ano passado é passado. Foram melhores, mas agora é um novo desafio. Queremos melhorar o nosso desempenho, ser mais estáveis e ter mais pontos. Estamos focado em preparar-nos para a época e queremos um desfecho diferente.".

"Se tivesse vencido, a pressão seria a mesma. Os responsáveis do clube, especialmente o presidente e o diretor-desportivo, acreditam em mim, que seria um bom treinador. A pressão está em mim para mostrar que estavam certos, é a minha ambição. Há sempre esta pressão para ganhar títulos quando se chega a um dos melhores clubes de um campeonato", disse.

Em conferência de imprensa de apresentação no Estádio da Luz e questionado pela Renascença , Schmidt diz que não sente mais pressão na sua função pelo facto das águias não terem vencido o campeonato nas últimas três épocas.

Roger Schmidt, novo treinador do Benfica, está "muito entusiasmado" para arrancar a pré-temporada e para poder mostrar que a sua contratação para o comando técnico foi a decisão certa da direção.

O avançado tem contrato com o Sporting de Braga e (...)

O técnico diz estar ansioso para começar a pré-temporada e ver os jogadores em contexto de treino.

"Estou muito entusiasmado para as próximas semanas. Conheço os jogadores todos do plantel, há outros que voltam de empréstimo e alguns jovens. Estou ansioso para vê-los no treino. Temos muita qualidade, uma boa mentalidade e vamos trabalhar duro", atira.

Javi García é uma das grandes novidades da equipa técnica. O antigo capitão do Boavista "está muito motivado" para começar a carreira de treinador.

"Acho importante termos uma ligação ao futebol português. O Javi foi uma sugestão do clube, foi um grande jogador, é uma boa pessoa e está muito motivado para começar a carreira. Estou muito feliz que se tenha juntado", termina.

O Benfica realiza o primeiro treino esta segunda-feira, depois de ter realizado testes médicos no sábado e domingo.