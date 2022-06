Roger Schmidt confirma interesse do Benfica em Ricardo Horta

Roger Schmidt confirma interesse do Benfica em contratar Ricardo Horta ao Sporting de Braga. Em conferência de imprensa, esta segunda-feira, no Seixal, o treinador alemão esclarece que o negócio está por concluir, mas reconhece que o avançado seria uma mais-valia para o plantel.

"[Ricardo Horta] É um grande jogador. Não sei se vamos conseguir [contratá-lo], mas seria uma melhoria para o nosso plantel. Vamos ver o que vai acontecer", diz Schmidt.



Horta, de 27 anos, tem contrato até 2026 com o Sporting de Braga e António Salvador rejeitou a primeira oferta do Benfica, na ordem dos 10 milhões de euros. O presidente dos minhotos respondeu, publicamente, esclarecendo que não está interessado em transferir o jogador, melhor marcador da história do clube.

Ao que a Renascença apurou, o interesse de Ricardo Horta passa por sair para o Benfica, mas, caso o negócio não se concretize, a possibilidade de ficar em Braga não o deixará desagradado.

Oito anos depois, e pela primeira vez por Fernando Santos, o avançado foi chamado à seleção e fez três jogos da Liga das Nações, tendo marcado um golo no desafio com a Espanha.

Horta está no Braga desde 2016/17. Esta época, fez 49 jogos, 23 golos e 10 assistências. O Málaga detém uma percentagem dos direitos económicos do jogador que passou pela formação do Benfica, antes de iniciar a carreira como profissional no Vitória de Setúbal.