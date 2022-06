Ricardo Horta junta-se ao onze ideal da I Liga

Ricardo Horta, avançado do Sporting de Braga, integra a equipa ideal da última temporada, anunciou a Liga.

Numa votação levada a cabo pelos treinadores e capitães das 18 equipas participantes do campeonato, Ricardo Horta foi eleito um dos avançados do ano.

Na sexta temporada ao serviço do Braga, na qual se tornou no melhor marcador de sempre do emblema minhoto, o capitão de equipa participou em 32 encontros na competição, totalizando 3016 minutos, tendo somado 19 golos e cinco assistências.

Roger Schmidt confirmou, esta segunda-feira, o interesse do Benfica em contratar Ricardo Horta ao Sporting de Braga.

"[Ricardo Horta] É um grande jogador. Não sei se vamos conseguir [contratá-lo], mas seria uma melhoria para o nosso plantel. Vamos ver o que vai acontecer", disse.



Horta, de 27 anos, tem contrato até 2026 com o Sporting de Braga e António Salvador rejeitou a primeira oferta do Benfica, na ordem dos 10 milhões de euros. O presidente dos minhotos respondeu, publicamente, esclarecendo que não está interessado em transferir o jogador, melhor marcador da história do clube.

Ao que a Renascença apurou, o interesse de Ricardo Horta passa por sair para o Benfica, mas, caso o negócio não se concretize, a possibilidade de ficar em Braga não o deixará desagradado.

Oito anos depois, e pela primeira vez por Fernando Santos, o avançado foi chamado à seleção e fez três jogos da Liga das Nações, tendo marcado um golo no desafio com a Espanha.

Falta apenas conhecer um jogador da equipa ideal do ano. Ricardo Horta juntou-se a Darwin, Matheus Nunes, Vitinha, Otávio, Porro, Matheus Reis, Pepe, Mbemba e Diogo Costa.