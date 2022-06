Enzo Fernández revela que deverá juntar-se ao Benfica em dezembro

O futebolista do River Plate Enzo Fernández confessou no sábado ter vivido "uma semana especial", devido ao anúncio da transferência para o Benfica, e revelou que deverá rumar ao clube da Luz apenas em dezembro.

"Foi uma semana especial. Creio que vou em dezembro. Vou jogar a Copa [Taça Libertadores] e tentar desfrutar ao máximo nestes seis meses que me restam no River, juntamente com os meus companheiros. Vamos em busca do que queremos", afirmou o médio, em declarações à ESPN Argentina, após o triunfo sobre o Lanús (2-1), para o campeonato argentino.

Esta foi a primeira vez que Enzo Fernández abordou a transferência para o Benfica, depois de os 'encarnados' anunciarem, na quinta-feira, que chegaram a um princípio de acordo com o River Plate.



As 'águias' vão pagar 10 milhões de euros pela contratação e ficarão com 75% dos direitos económicos do jogador, num negócio que inclui mais oito milhões de euros em variáveis.

Contudo, tanto a imprensa argentina como a portuguesa têm adiantado que o médio só deverá rumar a Lisboa quando terminar a participação do River Plate na Taça Libertadores, sendo que os 'milionários' vão defrontar o Vélez Sarsfield nos oitavos de final, com a primeira mão agendada para quinta-feira e a segunda para 07 de julho.

Se o River atingir, pelo menos, as meias-finais da competição, Enzo Fernández apenas poderá jogar pelo Benfica em janeiro, uma vez que a primeira mão das 'meias' está marcada para 31 de agosto e a segunda mão para 07 de setembro, ou seja numa altura em que o período de inscrições em Portugal já estará encerrado.

A final da Libertadores está marcada para 29 de outubro.