Benfica com plantel em testes médicos

O Benfica abriu a “oficina” este sábado para a temporada 2022/23 com a realização de testes médicos.

Os encarnados dividiram o plantel em grupos. Os primeiros foram João Mário, Pizzi, Gilberto, André Almeida, Rafa, Gil Dias, Grimaldo, Diogo Gonçalves, Chiquinho, Samuel Soares, Meïte, Weigl, Rodrigo Pinho e Lucas Veríssimo.

Nota para a presença de Pizzi e Chiquinho, que estiveram emprestados, e Rodrigo Pinho e Lucas Veríssimo, que terminaram a época lesionados.

No grupo da tarde estiveram vários jovens e alguns reforços: Henrique Araújo, Tiago Gouveia, Paulo Bernardo, Florentino, António Silva, Tomás Araújo, André Gomes, Martim Neto, Helton, Morato, Diego Moreira, Bah, Neres, Musa e Ristic.

No domingo haverá testes físicos. O primeiro treino com bolo será já na segunda-feira.

De recordar que a nova equipa técnica do Benfica já esteve no centro de estágio do Seixal na sexta-feira para trabalhar.