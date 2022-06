"Reinier é um grande talento, mas não teve sucesso no Dortmund"

Perdido Mario Gotze, o Benfica parece tem no brasileiro Reinier um novo alvo. O jogador contratado pelo Real Madrid ao Flamengo, por 30 milhões de euros, é apontado como "um grande talento, mas não teve sucesso no Dortmund".

O avançado, que despontou no Flamengo com Jorge Jesus, esteve nas duas últimas temporadas na Bundesliga, emprestado pelo Real, com um registo de 39 jogos e apenas 1 golo, e logo ao Arminia Bielefeld, do português Carlos Leal.

O diretor desportivo do emblema germânico, em declarações a Bola Branca, aborda a passagem de Reinier pelo Dortmund, falando de um jovem que "prometia muito", mas revelando-se sem "capacidade de ter mais impacto na equipa".

No entanto, não deixa de ser "um jogador talentoso" que usa com mestria "o espaço em frente à grande área", zona do campo "onde se sente muito bem". Sem comparar com Gotze, a maior diferença está na diferença de idade e na experiência que o brasileiro ainda não tem, porque tecnicamente "são muito parecidos".

Contudo, Carlos Leal acredita que a vir para a Luz "vai ter sucesso" e que Roger Schmidt "terá o 'feeling' certo para Reinier". O médio ofensivo, de 20 anos, estreou-se na equipa principal do Flamengo, com Jorge Jesus. Em 15 jogos marcou seis golos e o Real Madrid avançou para a sua contratação.

Em Espanha, fez três partidas, com dois golos, pela equipa B do Real. Em duas temporadas no Dortmund, participou em 39 jogos, marcou um golo e fez uma assistência.