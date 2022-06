Benfica confirma Javi Garcia na equipa técnica de Roger Schmidt

A equipa técnica do Benfica reuniu-se, esta sexta-feira, no centro de treinos do Seixal, na véspera da apresentação dos jogadores para testes físicos e médicos. Javi Garcia, ex-jogador do Boavista, já está integrado.

O antigo jogador espanhol, que está de regresso aos encarnados, vai ser um dos treinadores-adjuntos do técnico alemão, juntamente com Jorn-Erik Wolf, Jens Wissing e Yann-Benjamin Kugel.

Para além dos quatro adjuntos, a equipa técnica vai contar ainda com o treinador de guarda-redes Fernando Ferreira e com os analistas Nuno Cesário e Rúben Soares.