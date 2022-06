"Enzo Fernández é uma contratação enorme para o Benfica"

Nuno Presume considera que "Enzo Fernández é uma contratação enorme do Benfica". Os encarnados anunciaram, esta quinta-feira um princípio de acordo com o River Plate para a contratação do médio argentino, que, "adaptando-se rapidamente", vai ser um verdadeiro reforço para o clube lisboeta. "Se a adaptação for rápida é uma contratação enorme do Benfica. Pelo fator idade, pelo potencial, por aquilo que ainda pode vir a melhorar no futuro, mas sobretudo por aquilo que já representa num clube como o River Plate. O Enzo Fernández jogando a oito, tem uma chegada muito forte à baliza, tem um remate muito forte, e é um jogador muito agressivo na procura da bola, muito parecido a Enzo Perez. É um jogador que o Benfica necessita há muito tempo para o meio campo", considera Nuno Presume, treinador e comentador da Renascença.

O Benfica paga 10 milhões de euros por 75% do passe do jogador, mas o valor do negócio pode chegar aos 18 milhões, dependendo do cumprimento de objetivos acordados.

A imprensa argentina garante que Enzo Fernández só estará disponível para se juntar ao Benfica após terminar a participação do River Plate na Taça dos Libertadores da América, prova que vai ter nas próximas semanas os oitavos de final e que tem a final prevista para o mês de outubro. Nuno Presume deixa o aviso, se Enzo Fernández estiver apenas disponível a partir da janela de janeiro será sinal de que o médio chegará à Luz muito fatigado pela participação no Mundial e pelo desgaste no campeonato argentino "Se chegar só depois do Mundial, Enzo Fernández chegará muito fatigado pela densidade competitiva que o River Plate vai ter no campeonato argentino, e com a participação no Mundial, e sem férias, o jogador pode chegar numa forma desportiva que não é a adequada para o Benfica. O Benfica precisa de um jogador muito forte para já, mas não pode descurar um jogador destes olhando para o futuro", entende.