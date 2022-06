"Sem Gotze, Ricardo Horta é prioritário para o Benfica"

O ex-jogador Abel Xavier não tem dúvidas: Ricardo Horta passou a ser prioritário nas contratações do Benfica, depois de falhada a contratação de Gotze. Em entrevista a Bola Branca, o antigo defesa encarnado destaca os motivos pelos quais as águias deviam contratar o jogador do Sp. Braga.

"O Ricardo Horta é um jogador fantástico, e conhece bem a realidade do futebol português. Passou pela formação, conhece a grandeza do clube e não haverá problemas de adaptação, e é um jogador que dá total garantia. E sem ter conseguido contratar Gotze, penso que o Ricardo Horta passa a ser uma prioridade, porque é um jogador que tem uma versatilidade muito grande no jogo, e que pode ocupar várias posições no sector ofensivo", considera.

Nesta declarações à Renascença, Abel Xavier elogia a forma como está a ser contruído o plantel comandado por Roger Schimdt.

"O Benfica neste momento está a fazer contratações com critério, tendo contratado depois da saída de outros jogadores, que é um critério positivo tanto do ponto de vista desportivo como financeiro. Os jogadores que foram contratados vão ao encontro do perfil para estar no Benfica, e que encaixam na ideia nova do Benfica que está em reconstrução", entende.

Abel Xavier olha em especifico para o ataque do Benfica e tem a certeza que Henrique Araújo vai fazer parte do plantel e que há opções suficientes para uma eventual saída de Seferovic, admitindo que uma ida ao mercado também pode ser opção.

"Eu acredito que o Henrique Araújo irá subir em definitivo ao plantel principal, que vai ser um jogador a ter conta por desta nova equipa técnica. O Gonçalo Ramos se for utilizado na sua posição onde rende mais, ao contrário do que aconteceu a época passada, poderá ser um jovem a ter conta, por aquilo que pode aportar à equipa e também pela sua juventude. Por outro lado há Petar Musa que pode ser outra solução, por isso se Seferovic há opções, mas o Benfica também vai ficar atento ao mercado", conclui.