Ricardo Horta é sólido e dá todas as garantias ao Benfica

Confrontado pela Renascença quanto à capacidade de Ricardo Horta para figurar entre as primeiras escolhas de Roger Schmidt na próxima época, Wender considera que o avançado de 27 anos tem condições para vingar na Luz “por tudo quanto demonstrou, pelos grandes jogos que fez no Braga contra grandes clubes. Chegaria a um desses clubes e não sentiria a mudança”.

O antigo avançado do Braga considera que a saída de Ricardo Horta para o Benfica “seria natural por tudo o que fez nos últimos anos e pelo que mostrou agora na seleção”.

“O Ricardo é um jogador que já se vem destacando há algum tempo na I Liga, é um jogador consolidado a nível nacional, com garantias, como o Pizzi há algum tempo atrás”, faz notar Wender Said, em declarações a Bola Branca .

A possível transferência de Ricardo Horta do Braga para o Benfica deve ser encarada como natural, em face do rendimento que o avançado atingiu após seis épocas no Braga. É a opinião de Wender, antigo jogador e treinador do Sporting Clube de Braga.

O internacional português e capitão do Braga aguar(...)

Novo projeto em Portugal

Depois de ter terminado a carreira de jogador há nove anos, Wender deu os primeiros passos como treinador no Braga: começou pelos sub-19 e chegou a treinar equipa B, de onde saiu no final da época 2018/2019.

Na época passada, o técnico de 47 anos assumiu o comando do Sporting da Covilhã na II Liga, tendo saído ao fim das oito primeiras jornadas com um saldo de duas vitórias, duas derrotas e quatro empates.

Depois de uma curta passagem pelo Grêmio Anápolis, do Brasil, Wender Said está de regresso a Portugal para provar que a experiência no Sporting da Covilhã acabou por saber a pouco.

“Acho que dei provas da minha qualidade como treinador, foi bastante positivo o que fiz no Covilhã e muito cedo teremos uma boa resposta e margem para voltar ao mercado e estar a trabalhar”, declara Wender, confiante. O treinador luso-brasileiro está a analisar propostas e confia que, no início da próxima época, estará de novo no ativo, em Portugal.

“Essa é a minha intenção. É o país que escolhi para viver, a minha nacionalidade, é aqui que quero desenvolver um bom trabalho para que outras portas se abram e possa atingir outros patamares”, remata.