Oficial. Neres no Benfica

O brasileiro David Neres é reforço do Benfica. O extremo chega do Shakhtar Donetsk e assina até 2027.

Segundo o comunicado dos encarnados à CMVM, a totalidade do passe do atleta custa 15,3 milhões de euros.

Nota, no entanto, que o clube ucraniano ainda devia verbas da transferência de Pedrinho.

A cláusula de rescisão de Neres nos encarnados é de 100 milhões de euros.

Neres, de 25 anos, estava ligado ao Shakhtar Donetsk, mas acabou por não fazer qualquer jogo com a camisola do clube ucraniano devido à invasão russa.

Formado no São Paulo, o extremo esquerdino deu nas vistas no Ajax, clube em que ingressou em 2016/17 com apenas 19 anos. Ao serviço dos holandeses, Neres conquistou três campeonatos e duas taças, tendo registado 47 golos em cinco épocas e meia, antes de rumar à Ucrânia em janeiro deste ano.

A oficialização de Neres surgiu poucos minutos da confirmação da saída de Everton, para o Flamengo.

David Neres é o quarto reforço do Benfica para a temporada 2022/23 depois de Musa, Ristic e Bah.