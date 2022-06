"David Neres é habilidoso e pode decidir jogos" no Benfica

David Neres chega ao Benfica com rótulo de "habilidoso, explosivo" e de quem "pode decidir jogos".

Pedro Bortoluzo, antigo companheiro do extremo brasileiro, jogou com Neres na formação e subiram "juntos ao profissional do São Paulo", em 2016, quando a equipa era treinada pelo antigo defesa central das águias, Ricardo Gomes.

Bortoluzo e Neres foram colegas de equipa durante muitos anos na formação, mas cedo o mais recente reforço dos encarnados deu nas vistas e rumou ao Ajax, onde esteve até meio da última época.

Seguiu-se uma viagem até à Ucrânia e para o Shakhtar, embora não tenha jogado devido à guerra que estalou com a invasão russa. Sem jogar há cerca de seis meses, Neres aterrou ontem em Lisboa e Bortoluzo confia numa temporada de sucesso na Luz.

"Faz bastantes golos, joga pela ponta direita, com o pé contrário, é bem rápido, bem explosivo. Acho que vai dar muito certo no futebol português", acrescenta, em declarações a Bola Branca, o ponta de lança agora a jogar no Hougang United, de Singapura

Bortoluzo realça a "qualidade muito boa" do reforço de 25 anos e deixa uma garantia aos adeptos benfiquistas, ou seja, que "vai dar muito certo" na equipa de Roger Schmidt.

"Ele esteve muito bem no Ajax, chegou à meia-final da Liga dos Campeões, fez muitos jogos bons na Champions e isso é uma bagagem que leva para o Benfica", concretiza o amigo e ex-companheiro de equipa no São Paulo.



Bortoluzo conta com uma passagem por Portugal, tendo jogado em 2020/21 na Oliveirense, na II Liga.