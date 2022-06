Darwin. Benfica “vai sempre ser parte da minha família”

O avançado uruguaio Darwin Nunes despede-se do Benfica, depois de ter assinado contrato com o Liverpool. “Vão sempre ser parte da minha família”.

Numa mensagem deixada nas redes sociais, Darwin escreveu: "Não tenho palavras para agradecer aos adeptos do Benfica, não tenham dúvidas que vão sempre ser parte da minha família. Cheguei só, mas parto com o carinho e com todo o apoio que me deram nestes dois anos”.

“A minha família e eu estamos eternamente agradecidos. Glorioso SLB!", acrescentou.

Nas duas épocas na Luz, o jovem de 22 anos fez 48 golos em 85 partidas.

O Liverpool paga, no imediato, 75 milhões de euros ao Benfica, mas o negócio pode chegar aos 100 milhões.