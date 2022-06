Taarabt: "Vimos no primeiro treino que Darwin seria dos melhores do mundo"

Darwin Nuñez mostrou no primeiro treino no Benfica que iria ser "um dos melhores avançados do mundo". A opinião é de Adel Taarabt, em declarações à "TalkSPORT", sobre o novo reforço do Liverpool.

"Quando ele chegou ao Benfica do Almería, não o conhecíamos, mas já tinha sido por um preço alto. Para muitos foi uma surpresa. Depois do primeiro treino, percebemos que iria ser um dos melhores avançados do mundo", disse.

O médio marroquino compara Darwin a dois avançados uruguaios: "Ele é uma mistura do Cavani e do Suarez, pode saltar, ir por trás da defesa".

Taarabt destaca os números de Darwin Nuñez esta época e enumera a única dificuldade em Liverpool pode ser a língua.

"A época dele foi muito clara: 34 golos, seis na Liga dos Campeões, dois ao Barcelona, doiss ao Liverpol, um ao Bayern de Munique. Só tem 21 anos, o mais importante é que continue concentrado. A única barreira em Liverpool será a língua", termina.

O Benfica já confirmou à CMVM a transferência de Darwin Nuñez para o Liverpool, numa transferência que custa já 75 milhões de euros ao clube inglês, mas que poderá chegar aos 100 milhões de euros.



Os encarnados avisam que o contrato está apenas dependente de acordo (e testes médicos) entre atleta e clube inglês.