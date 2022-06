Oficial. Darwin Nuñez é reforço do Liverpool

O Benfica confirma à CMVM a transferência de Darwin Nuñez para o Liverpool, numa transferência que custa já 75 milhões de euros ao clube inglês, mas que poderá chegar aos 100 milhões de euros.



Os encarnados avisam que o contrato está apenas dependente de acordo (e testes médicos) entre atleta e clube inglês.

Darwin, de 22 anos, esteve duas épocas na Luz, tendo-se destacado mais na última, com 34 golos apontados em 41 jogos disputados. Foi o melhor marcador do campeonato e juntou ainda seis golos na Liga dos Campeões, tendo faturado frente ao Liverpool, Ajax, Barcelona e Bayern de Munique.

O ponta de lança foi dispensado do jogo da seleção do Uruguai frente ao Panamá para poder finalizar a transferência para os "reds".

O defesa Virgil Van Dijk é a transferência mais cara da história do Liverpool, tendo custado cerca de 83 milhões de euros. A transferência de Darwin poderá superar este valor.

Darwin Nuñez já tinha sido o jogador mais caro da história do Benfica e do futebol português, quando custou 24 milhões há duas temporadas, proveniente do Almería. É agora a segunda maior venda do clube encarnado, apenas superado pelos 126 milhões de euros pagos pelo Atlético de Madrid por João Félix.