O que fazer ao dinheiro de Darwin? "É preciso mais rigor e critério nas contratações"

Rigor e critério das contratações, principalmente para o meio-campo, e aposta efetiva em um ou dois jogadores da formação é a sugestão de Toni para o Benfica resolver a questão da saída de Darwin Nuñez.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo jogador e treinador do Benfica entende que tudo tem de ser preparado com rigor para a próxima época.

"O Benfica tem de ter mais rigor e critério nos jogadores que forem contratados. Deve olhar para a formação, não porque se ganhou a Youth League , mas olhar para um ou dois jogadores que possam ter uma aposta efetiva na próxima época. É preciso ter critério e rigor na construção do plantel, em especial num setor que tem sido pouco mexido, que é o meio-campo, e é importante para mudar a face do jogo do Benifca", considera.

Saída inevitável

Quanto a Darwin Nuñez, vendido por 75 milhões de euros, num negócio que pode chegar aos 100 milhões, Toni considera que o novo treinador do Benfica já estava a antever que o uruguaio iria sair.

"A partir do momento que os tubarões da Europa se movimentaram, em especial depois do que Darwin fez na Liga dos Campeões, levou certamente Roger Schmidt ficar a saber que não iria contar com o avançado", afirma.