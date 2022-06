Liverpool acerta com Darwin Núñez. Um jogador "a 200 à hora" e ao gosto de Klopp

Nandinho já acreditava, no início da última época, que o internacional uruguaio seria um grande reforço para o Benfica, que iria rentabilizar o investimento de 24 milhões de euros. Isto porque conhece bem Darwin, da temporada em que trabalhou com ele no Almería, de Espanha.

"É um jogador que Jurgen Klopp aprecia, por isso quis muito vir buscar o Darwin. Klopp gosta de jogadores rápidos, de grande mobilidade na frente de ataque, explosivos, fortes no um contra um, que procuram a profundidade. Quer Diogo Jota, quer Luis Díaz, quer Salah e Sadio Mané têm essas características. O Liverpool também se pode estar a precaver para a saída de Mané, porque se fala que pode sair, com um jogador de grande valor, jovem e com essas características", sustenta.

Só falta o anúncio dos ingleses: o Liverpool paga 75 milhões de euros ao Benfica por Darwin, mas o valor total da transferência do uruguaio, que chegou à Europa pela porta do Almería, pode chegar aos 100 milhões. Em entrevista a Bola Branca , Nandinho, que pertencia à equipa técnica do Almería em 2019/20, garante não ter "dúvidas absolutamente nenhumas" de que o ponta de lança será "um excelente reforço" para o Liverpool.

O comentador da Renascença fala de Darwin como um típico jogador uruguaio, "de sangue quente nas guelras": é "muito competitivo" e "quer sempre mais e mais". Algo que se manifestava nos treinos:

"Quando as coisas não lhe saem bem amua, mas é muito resiliente, gosta de trabalhar, gosta de ouvir conselhos. Quando eu estive na primeira equipa do Almería, no final dos treinos, invariavelmente tinha de ficar com ele a trabalhar a finalização, que me pedia através de cruzamentos, para ele aparecer na área a finalizar, através de tabelas, para ele finalizar de fora da área, ou bater livres, que ele também gostava muito de bater livres. Muitas vezes éramos nós, treinadores, que tínhamos de o mandar tomar banho, porque senão tínhamos de fazer horas extraordinárias com ele, porque ele queria sempre mais e queria ficar, sobretudo, a finalizar."

Nandinho revela que os treinadores do Almería até tinham "de lhe tirar um bocadinho essa impetuosidade", para que Darwin não se desgastasse.

"Estávamos numa fase crucial da época, porque íamos a um 'play-off' para subir e era importante ter os jogadores fisicamente bem. Mas para ele era sempre a 200 à hora. Típico do jogador sul-americano", conta.

Preço não será pressão para Darwin



Darwin vai ser o segundo reforço mais caro da história do Liverpool, depois do central Van Dijk. Nandinho, conhecedor da força mental do avançado, não acredita que o uruguaio acuse a pressão do preço.



"A mentalidade é diferente em Inglaterra. Os ingleses não pensam muito no valor de mercado, até porque é normal em Inglaterra pagar-se muito dinheiro por jogadores oriundos de outros países de menor exposição futebolística. Querem é que o jogador tenha rendimento, que ajude a equipa a ganhar e a conquistar títulos, por isso, acho que o preço não será um 'handicap' para o jogador, nem para o próprio clube", salienta.