João Gonçalves: "Disse a Rui Costa que ia recuperar o investimento em Darwin"

Rui Costa, atual presidente do Benfica, esteve há duas temporadas atrás em Almería para fechar a contratação de Darwin Nuñez e João Gonçalves, diretor desportivo do clube espanhol, lembra na altura o receio dos encarnados no valor investido de 24 milhões de euros.

Em declarações a Bola Branca, o dirigente recorda ter dito ao agora líder das águias que "ia recuperar o investimento".



"Eu percebo o vosso receio, mas acreditem que é uma operação com pouco risco. Se nada de estranho acontecesse, o jogador ia ser vendido no mínimo por duas ou três vezes mais. Fico satisfeito por as coisas se encaminharem nesse sentido", afirmou.

A transferência para Inglaterra pode atingir uma verba a rondar os 100 milhões de euros, mas o português do Almería, que foi buscar Darwin ao Uruguai e o vendeu ao Benfica, reserva as cláusulas de confidencialidade, e expõe apenas os 20% de mais-valia que os espanhóis receberão com a saída do ponta de lança.

João Gonçalves revela-se "satisfeito por estar tudo a dar certo" na carreira do goleador que já na segunda liga espanhola era seguido por "grandes clubes europeus", daí que as negociações "não tenham sido fáceis" para o Benfica.